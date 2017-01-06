Robbers shoot dog, steal $300 during Akron home invasion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gd29tYW4mIzgyMTc7cyBwaXQgYnVsbCBpcyBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9u
IGFmdGVyIGEgbWFuIHJlcG9ydGVkbHkgb3BlbmVkIGZpcmUgYXQgdGhlIGRvZyBkdXJpbmcgYSBo
b21lIGludmFzaW9uIG9uIFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbi48L3A+PHA+VGhlIDMxLXllYXItb2xk
IHdvbWFuIHRvbGQgcG9saWNlIHRoYXQgdHdvIG1lbiBhcm1lZCB3aXRoIGhhbmRndW5zIGVudGVy
ZWQgaGVyIHVubG9ja2VkIHNpZGUgZG9vciBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSBub29uIGluIHRoZSA4MDAg
YmxvY2sgb2YgRGF2aXMgU3RyZWV0LiBTaGUgc2FpZCB0aGUgbWVuIHRocmVhdGVuZWQgdG8ga2ls
bCBoZXIgYW5kIHRoZW4gc2hvdCB0aGUgZG9nIGJlZm9yZSB0YWtpbmcgJDMwMCBmcm9tIGEga2l0
Y2hlbiB0YWJsZSBhbmQgZmxlZWluZy4gVGhleSB3ZXJlIGxhc3Qgc2VlbiBlbnRlcmluZyBhIGxp
Z2h0LWNvbG9yZWQgbWluaXZhbiBpbiB0aGUgNzAwIGJsb2NrIG9mIENseWRlIFN0cmVldC48L3A+
PHA+VGhlIHdvbWFuIGFuZCBoZXIgbmV3Ym9ybiBjaGlsZCwgd2hvIHdhcyBob21lLCB3ZXJlIG5v
dCBpbmp1cmVkLiBUaGUgZG9nIHdhcyB0cmFuc3BvcnRlZCB0byBNZXRyb3BvbGl0YW4gVmV0ZXJp
bmFyeSBIb3NwaXRhbCBpbiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAsIHdoZXJlIGl0JiM4MjE3O3MgbGlzdGVk
IGluIHN0YWJsZSBjb25kaXRpb24uPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhlIHN1c3BlY3RzIGFyZSB0
d28gYmxhY2sgbWVuIGluIHRoZWlyIDIwcy4gPC9wPjxwPlRoZSBmaXJzdCBtYW4gaXMgc2FpZCB0
byBiZSA1LWZvb3QtOSB0byA1LWZvb3QtMTEgYW5kIHdlaWdoaW5nIGJldHdlZW4gMTgwIGFuZCAx
OTAgcG91bmRzLCB3aXRoIHNob3J0IGJsYWNrIGhhaXIgYW5kIGEgZGVlcCB2b2ljZS4gSGUgd2Fz
IHdlYXJpbmcgYSBibGFjayBob29kZWQgc3dlYXRzaGlydCB3aXRoIGEgcmVkIG9yIHB1cnBsZSB2
ZXN0IGFuZCBtYXRjaGluZyBzd2VhdHBhbnRzLjwvcD48cD5UaGUgb3RoZXIgbWFuIGlzIGRlc2Ny
aWJlZCBhcyBsaWdodC1jb21wbGV4aW9uZWQgd2l0aCBhIG11c3RhY2hlLCBhYm91dCA1LWZvb3Qt
OSBhbmQgMTQ1IHBvdW5kcy4gSGUgd29yZSBhIGdyYXkgaG9vZGVkIHN3ZWF0c2hpcnQgYW5kIGJs
YWNrIHN3ZWF0cGFudHMuPC9wPjxwPlRoZSB2ZWhpY2xlIHRoZXkgZW50ZXJlZCB3YXMgc2lsdmVy
IG9yIGxpbWUgZ3JlZW4gd2l0aCBubyBmcm9udCBsaWNlbnNlIHBsYXRlLiBJdCBoYWQgcnVzdCBh
cm91bmQgdGhlIHJpZ2h0IHJlYXIgdGlyZSBhbmQgYSBsdWdnYWdlIHJhY2suIEl0IGNvdWxkIGJl
IGEgRG9kZ2UgQ2FyYXZhbiBvciBhIENocnlzbGVyIFRvd24gJmFtcDsgIENvdW50cnkgbWluaXZh
bi48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gaXMgYXNrZWQgdG8gY2FsbCBkZXRlY3Rp
dmVzIGF0IDMzMC0zNzUtMjQ5MC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.