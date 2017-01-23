All CATEGORIES
☰ Menu

Rootstown High School mascot Rover the Dragon to celebrate birthday Friday

Beacon Journal staff report

Published: January 23, 2017 - 07:40 AM

MORE IN NEWS

robart24cutweb
Special needs teacher Dennis Robart Jr. sentenced to 45 days in jail for punching SUV window, striking ex-girlfriend

A special needs teacher and one-time candidate for the Ohio House of Representatives was sentenced to 45 days in jail Monday for punching out an SUV window and striking his ex-girlfriend on her eye.

fallsbus24cut_012
Trip to Chicago area, Indiana towns helps Cuyahoga Falls leaders envision new Front Street
airsuit24cut
Second local lawsuit filed over 2015 Ellet plane crash
lead24cutweb2
4,341 Akron customers get water from pipes with lead, city says
Bob Dyer: Memories of Paul Poorman
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next