Rootstown High School mascot Rover the Dragon to celebrate birthday Friday

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Beacon Journal staff report

Published: January 23, 2017 - 07:40 AM

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Betty Lin-Fisher: Here are answers to patient questions regarding controversy at Summa

In the weeks since Summa Health’s abrupt changeover of its emergency room physician group on New Year’s Day and the growing dissent by hundreds of doctors calling for the resignation of hospital leadership, many patients have been emailing us, calling and posting questions and comments to social media.

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