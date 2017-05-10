All CATEGORIES
☰ Menu

Construction

Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more than two months

By JoAnn Boruvka
Special to the Beacon Journal

Published: May 10, 2017 - 09:34 PM | Updated: May 11, 2017 - 11:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The intersection of Granger and Ridge roads in Granger will be closed soon to put in a roundabout. The construction will take about 70 days.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play - 11:35 PM

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

midock12cut_01
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call - 11:34 PM
artcart12cut_2
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients - 10:32 PM
trump12cut_0
Trump’s account changes: He was going to fire FBI director even without recommendation - 11:34 PM
vote12cut_01
Trump launches commission to investigate voter fraud - 11:34 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next