All CATEGORIES
☰ Menu

Construction

Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more than two months

By JoAnn Boruvka
Special to the Beacon Journal

Published: May 10, 2017 - 09:34 PM | Updated: May 11, 2017 - 11:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The intersection of Granger and Ridge roads in Granger will be closed soon to put in a roundabout. The construction will take about 70 days.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

revive11cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice

One minute, Horace Lewis was closing the gate on his truck at the Akron-Canton Regional Foodbank loading dock, where he’d picked up food for a ministry that helps families in need.

granger11_01
Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more than two months
Bob Dyer: Boxing out network announcers
Comey_Abedin_10567.jpg-2cb51~54
Comey sought more Russia probe resources before firing
nice11
Akron police chief, a former G-man, says FBI will miss James Comey but has a chance to restore public trust
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next