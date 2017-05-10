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Construction

Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more then two months

By JoAnn Boruvka
Special to the Beacon Journal

Published: May 10, 2017 - 09:34 PM
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The intersection of Granger and Ridge roads in Granger will be closed soon to put in a roundabout. The construction will take about 70 days.(Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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