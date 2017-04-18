RubberDucks will honor longtime volunteer with bobblehead Saturday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TW9zdCBmYW5zIG1heSBub3QgcmVjb2duaXplIHRoZSBib2JibGVoZWFkIGRvbGwgYmVpbmcg
cGFzc2VkIG91dCB0byBmYW5zIFNhdHVyZGF5IHdoZW4gdGhlIEFrcm9uIFJ1YmJlckR1Y2tzIHRh
a2Ugb24gdGhlIEFsdG9vbmEgQ3VydmUuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgcGxheWVycywgc3RhZmYgYW5k
IENhbmFsIFBhcmsgcmVndWxhcnMgd2lsbCBzZWUgYSBmYW1pbGlhciBzbWlsZSBvbiB0aGF0IHNw
ZWNpYWwga2VlcHNha2UuPC9wPjxwPlRoZSBuZXdlc3QgYm9iYmxlaGVhZCBpcyBvZiBKYWNrIEtp
bHdheSwgd2hvIHB1dCBpbiAxOSB5ZWFycyBhcyBhIHZvbHVudGVlciBmb3IgdGhlIENsZXZlbGFu
ZCBJbmRpYW5zIERvdWJsZS1BIGZhcm0gdGVhbSwgZWFybmluZyB0aGUgbmlja25hbWUgJiM4MjIw
O01heW9yIG9mIENhbmFsIFBhcmsuJiM4MjIxOyBUaGUgODEteWVhci1vbGQgZW5kZWQgaGlzIHRl
bnVyZSBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+VGhlIEFrcm9uIGJvcm4tYW5kLWJyZWQgS2lsd2F5IGJl
Z2FuIHZvbHVudGVlcmluZyBpbiAxOTk4LCBzaG9ydGx5IGFmdGVyIHJldGlyaW5nIGFzIGdlbmVy
YWwgbWFuYWdlciBvZiBBY21lIE5vLiAxIG9uIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldC48L3A+PHA+QSBs
b25ndGltZSBmcmllbmQgd2hvIHdhcyBhbiBleGVjdXRpdmUgb2YgdGhlIHRoZW4tbmFtZWQgQWty
b24gQWVyb3MgYXNrZWQgdGhlIHJldGlyaW5nIEtpbHdheSB3aGF0IGhlIGludGVuZGVkIHRvIGRv
IG5leHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHNhaWQsICYjODIxNjtJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gZ28g
aG9tZSBhbmQgc2l0IGluIGEgY2hhaXIsJiM4MjE3OyBhbmQgc2hlIHNhaWQsICYjODIxNjtObywg
eW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCwmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgS2lsd2F5IHJlY2FsbGVkLjwv
cD48cD5BdCBoZXIgZW5jb3VyYWdlbWVudCwgaGUgZHJvdmUgdG8gQ2FuYWwgUGFyayBhbmQgc2ln
bmVkIHVwIGFzIGEgdm9sdW50ZWVyLCBmaXJzdCBhcyBhbiBvZmZpY2lhbCBzY29yZXIsIHRoZW4g
cnVubmluZyB0aGUgc2NvcmVib2FyZCBhbmQgdGhlbiBrZWVwaW5nIGFuIGV5ZSBvdXQgb24gdGhl
IGxvZ2VzIGFuZCB0aGUgdGVhbSBmYW1pbHkgcm9vbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZ290IHRvIGtu
b3cgYmFzZWJhbGwgZnJvbSB0aGUgcHJvZmVzc2lvbmFsIHBvaW50IG9mIHZpZXcuIEkgZ290IHRv
IGtub3cgdGhlIHBsYXllcnMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLCBnb2luZyBhbGwgdGhlIHdheSBi
YWNrIHRvIEplcmVteSBHdXRocmllIGFuZCBDQyBTYWJhdGhpYS4gSSBzdGlsbCBnZXQgQ2hyaXN0
bWFzIGNhcmRzIGZyb20gc29tZSBvZiB0aGUgZ3V5cywmIzgyMjE7IEtpbHdheSBzYWlkLjwvcD48
cD5BIGxvdyBwb2ludCBpbiBoaXMgdGVybSB3YXMganVzdCBiZWZvcmUgdGhlIEFlcm9zIHdlcmUg
c29sZCB0byBuZXcgb3duZXIgS2VuIEJhYmJ5LCB3aG8gcmVuYW1lZCB0aGUgdGVhbSB0aGUgUnVi
YmVyRHVja3MuPC9wPjxwPlRoZSBwYXJrICYjODIyMDt3YXMgbm90IGluIGdvb2Qgc2hhcGUsJiM4
MjIxOyB0aGUgc3RhZmYgd2FzIGluICYjODIyMDtkaXNhcnJheSwgcGVvcGxlIHdlcmUgZmxlZWlu
ZyYjODIyMTsgYW5kIGF0dGVuZGFuY2Ugd2FzIGluIGRlY2xpbmUsIEtpbHdheSBzYWlkLjwvcD48
cD5CdXQgZml2ZSB5ZWFycyBhZ28sIEJhYmJ5IGNhbWUgaW4gYW5kIGNoYW5nZWQgZXZlcnl0aGlu
Zywgc2FpZCBLaWx3YXksIHdobyBjYWxsZWQgQmFiYnkgJiM4MjIwO3RoZSBzcGFyayBvZiBDYW5h
bCBQYXJrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0dGVuZGFuY2UgaXMgZmx5aW5nLCBoZSBwdXQg
aW4gZ29vZCBwZW9wbGUgYW5kIHRoZSB3YXkgaGUgdHJlYXRzIGhpcyBlbXBsb3llZXMgYW5kIHZv
bHVudGVlcnMgJiM4MjEyOyB3aXRob3V0IGEgZG91YnQsIGhlJiM4MjE3O3MgYSBnb29kIG1hbiwm
IzgyMjE7IEtpbHdheSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgZmFucyBzaG91bGQgaGF2ZSBub3RpY2VkIHRo
ZSBkaWZmZXJlbmNlLCB0b28sIGhlIGFkZGVkLCB3aXRoIHRoZSBjb25jb3Vyc2UgYmVpbmcgcHJl
c3N1cmUtd2FzaGVkIGV2ZXJ5IHRocmVlIGRheXMgYW5kIGVhY2ggc2VhdCB3aXBlZCBkb3duIG5p
Z2h0bHkgYmVmb3JlIHRoZSBnYXRlcyBvcGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hvIGRvZXMgdGhhdD8g
Tm9ib2R5IGRvZXMgdGhhdCwmIzgyMjE7IEtpbHdheSBzYWlkLjwvcD48cD5CdXQgd2hpbGUgS2ls
d2F5IHdhbnRlZCB0byB0dXJuIHRoZSBzcG90bGlnaHQgb24gb3RoZXJzLCBoZSB3aWxsIGJlIHRo
ZSBjZW50ZXIgb2YgYXR0ZW50aW9uIG9uIFNhdHVyZGF5IGluIGhvbm9yIG9mIGhpcyBjb250cmli
dXRpb25zIHRvIG9uZSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIGJpZ2dlc3QgYXR0cmFjdGlvbnMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtKYWNrIGhhcyBzaG93biB0cmVtZW5kb3VzIGRlZGljYXRpb24gdG8gdGhpcyBiYXNl
YmFsbCBmcmFuY2hpc2UsIGFuZCBoaXMgZWZmb3J0cyBoYXZlIG1hZGUgYSBiaWcgaW1wYWN0IGZv
ciBhIGxvdCBvZiBiYXNlYmFsbCBmYW5zIG92ZXIgaGlzIGxvbmcgY2FyZWVyLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBKaW0gUGZhbmRlciwgdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlci4gJiM4MjIwO05v
dCBtYW55IHBlb3BsZSBnZXQgdGhlIGhvbm9yIG9mIGJlaW5nIG1hZGUgaW50byBhIGJvYmJsZWhl
YWQsIGJ1dCBKYWNrIGhhcyBtb3JlIHRoYW4gZWFybmVkIGhpcyBwbGFjZSBvbiBvbmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgUnViYmVyRHVja3MgYXJlbiYjODIxNzt0IHRoZSBvbmx5IGxvY2FsIG9yZ2Fu
aXphdGlvbiB0byBiZW5lZml0IGZyb20gS2lsd2F5JiM4MjE3O3Mgdm9sdW50ZWVyaXNtLiBIZSYj
ODIxNztzIGFsc28gYSBsb25ndGltZSB2b2x1bnRlZXIgYXQgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEhvc3Bp
dGFsIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCB3aGVyZSBoZSYjODIxNztzIGhlbHBlZCBndWlkZSBwYXRp
ZW50cyBhbmQgdmlzaXRvcnMgYXJvdW5kIHRoZSBoYWxscyBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwgZm9yIG1v
cmUgdGhhbiAxNiB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCBsaWtlIGdldHRpbmcgdG8ga25v
dyBwZW9wbGUgYW5kIGJlaW5nIGhlbHBmdWwsJiM4MjIxOyBLaWx3YXkgc2FpZC4gPC9wPjxwPlBh
dWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9wYXVsYXNjaGxlaXM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.