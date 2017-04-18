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RubberDucks will honor longtime volunteer with bobblehead Saturday

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 07:29 PM
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Jack Kilway with his bobble head likeness at Canal Park Tuesday in Akron. Kilway retired as an usher after serving Canal Park for 20 years and a bobble head promotion in his likeness will happen this year to honor his service. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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