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Crime

Salvation Army pastor caught in crossfire at Akron barbershop tells shooter he forgives him; man gets 12 years in prison for triple shooting, overdose death

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 26, 2017 - 11:04 AM
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Robert Rodgers apologizes to Salvation Army Corps Officer and Pastor Captain James Jones for shooting Jones last December before Rodgers is sentenced to 12 years in prison by Summit County Common Pleas Court Judge Jill Flagg Lanzinger Monday in Akron. He was also sentenced for a heroin overdose death as well as the triple shooting in which Jones was injured at an Akron barbershop. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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