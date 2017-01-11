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SARTA to offer bus service from Akron to Stark State’s main campus in Jackson

Beacon Journal staff report

Published: January 11, 2017 - 01:43 PM
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Stark State College President Para Jones announces the location of Stark State College Akron during a news conference, May 12, 2016 at the John S. Knight Center in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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