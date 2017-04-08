All CATEGORIES
☰ Menu

Scavenging for fun as a grown-up: Akron holds first Easter Keg Hunt

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 8, 2017 - 07:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Team "We Suck Less" stops at the University of Akron Polymer Building to document their find during the 10 Easter Kegs event on Saturday in Akron. (From left) are Mike Ritenour, Karen Ritenour, Brian Miller, and Jim Wamelink. The team finished in 15th place. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

abatement10cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’

Tucked between the Little Cuyahoga River and scenic cliff, a sign beckons Akronites to come home.

ellet10cutweb
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood
medic10cut
Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty
Trump and taxes: Back to drawing board, seeks GOP consensus
Suicide bombers kill 44 at Palm Sunday services in Egypt
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next