All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 06:58 PM | Updated: June 28, 2017 - 09:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Deborah Baird, a resident of the neighborhood, shows Tim Matney, University of Akron Archaeology professor, a piece of wood that she thought might be a bone in Schneider Park on Wednesday in Akron. Matney is teaching a three week archeology course that is mapping the potter's field for the old Summit County Infirmary that is in the park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

Bob Dyer: Is something wrong at the library? - 10:46 PM

Summit Countians still value libraries. If they didn’t, the library levy that appeared on the ballot in May 2015 would not have passed with a whopping 70 percent of the vote. Voters were not only willing to replace the previous levy but also to increase it. Part of the selling point was that state and federal funding had been cut.

valley29cut_1
History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course - 10:47 PM
statebridge29cut_02
Akron gets $7.5 million in federal money to fix downtown bridge - 10:46 PM
coke29cut_2
Teamsters strike at Akron Coca-Cola distribution plant - 10:04 PM
ljames_mug
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA - 10:46 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next