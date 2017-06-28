All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 06:58 PM | Updated: June 28, 2017 - 09:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Deborah Baird, a resident of the neighborhood, shows Tim Matney, University of Akron Archaeology professor, a piece of wood that she thought might be a bone in Schneider Park on Wednesday in Akron. Matney is teaching a three week archeology course that is mapping the potter's field for the old Summit County Infirmary that is in the park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

obitbond29cut_1 John Stillwell - AP
Paddington bear creator Michael Bond dies at 91 - 9:51 PM

LONDON: It was a last-minute Christmas gift for his wife that inspired Michael Bond to create Paddington bear, the marmalade-loving teddy in a duffel coat and floppy hat.

promotions29
Pulling rank: Akron Police promote 13 top cops Wednesday - 9:51 PM
Parents of Akron boy who overdosed sentenced to 21 months in prison - 9:51 PM
drugcourt28cut_02
Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program
graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway - 8:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next