All CATEGORIES
☰ Menu

Local history

Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 06:58 PM | Updated: June 29, 2017 - 04:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Deborah Baird, a resident of the neighborhood, shows Tim Matney, University of Akron Archaeology professor, a piece of wood that she thought might be a bone in Schneider Park on Wednesday in Akron. Matney is teaching a three week archeology course that is mapping the potter's field for the old Summit County Infirmary that is in the park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

courthouse28cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day - 10:09 PM

The Summit County Courthouse soon won’t be foodless.

Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you - 10:09 PM
buchtel02cut_01
Character counts in Griffin Nation: New banners line Copley Road showing off Buchtel high’s promising seniors - 10:09 PM
Upcoming reunions - 10:10 PM
mexico02cut_01
Mexico: 19 killed in clashes near beach city of Mazatlan - 10:09 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next