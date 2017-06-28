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Schneider Park mystery draws University of Akron students, with archaeological survey of grave sites underway

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 06:58 PM | Updated: June 28, 2017 - 08:23 PM
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Deborah Baird, a resident of the neighborhood, shows Tim Matney, University of Akron Archaeology professor, a piece of wood that she thought might be a bone in Schneider Park on Wednesday in Akron. Matney is teaching a three week archeology course that is mapping the potter's field for the old Summit County Infirmary that is in the park. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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