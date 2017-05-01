School districts send buses full of food donations to the Akron-Canton Regional Foodbank

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2Nob29sIGJ1cyBkcml2ZXIgSnVuZSBSYW1leSB3YXMgYWRhbWFudDogSXQmIzgyMTc7cyBt
dWNoIGVhc2llciBkcml2aW5nIGEgYnVzIGZ1bGwgb2YgZG9uYXRlZCBmb29kIHRoYW4gb25lIGZp
bGxlZCB3aXRoIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QmVjYXVzZSB0aGUgZm9vZCBkb2VzbiYj
ODIxNzt0IHRhbGsgYmFjaywmIzgyMjE7IFJhbWV5LCBhIGJ1cyBkcml2ZXIgd2l0aCBNYXJsaW5n
dG9uIExvY2FsIFNjaG9vbHMgaW4gU3RhcmsgQ291bnR5LCBzYWlkIHdpdGggYSBoZWFydHkgbGF1
Z2guPC9wPjxwPlNoZSB3YXMgb25lIG9mIGEgY29udm95IG9mIHNjaG9vbCB2ZWhpY2xlcyAmIzgy
MTI7IDE3IHllbGxvdyBidXNlcyBhbmQgYSBjYXJnbyB2YW4gJiM4MjEyOyB0aGF0IGRyb3BwZWQg
b2ZmIGZvb2QgTW9uZGF5IG1vcm5pbmcgYXQgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29k
YmFuayBpbiBBa3Jvbi48L3A+PHA+VGhlIFN0YXJrIENvdW50eSBFZHVjYXRpb25hbCBTZXJ2aWNl
IENlbnRlciBjaGFsbGVuZ2VkIGl0cyBtZW1iZXIgc2Nob29scyB0byBjb2xsZWN0IGFzIG11Y2gg
Zm9vZCBhcyBwb3NzaWJsZSBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBmb29kIGJhbmsmIzgyMTc7cyBhbm51YWwg
SGFydmVzdCBmb3IgSHVuZ2VyIGNhbXBhaWduLiBUd2VudHktdHdvIGRpc3RyaWN0cyBpbiBmaXZl
IGNvdW50aWVzIGNhbWUgdGhyb3VnaCwgd2l0aCBzb21lIGRvbmF0aW5nIGRpcmVjdGx5IHRvIGZv
b2QgcGFudHJpZXMuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGZpcnN0IGZ1bmRyYWlzZXIgb2YgaXRz
IGtpbmQgZm9yIHRoZSBmb29kIGJhbmsuPC9wPjxwPlRoZSBzY2hvb2xzIGNhbWUgdGhyb3VnaCBp
biBhIGJpZyB3YXkuIEluIGFsbCwgdGhlIGRpc3RyaWN0cyByYWlzZWQgJDcsMDUyIGFuZCAyOSwy
OTYgcG91bmRzIG9mIGZvb2QuPC9wPjxwPlRoZSBub25wcm9maXQgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgaXQg
d291bGQgYmUgYWJsZSB0byBwcm92aWRlIG1vcmUgdGhhbiA1MiwwMDAgbWVhbHMgYmVjYXVzZSBv
ZiB0aGUgaGVscC48L3A+PHA+Rm9vZGJhbmsgY2FtcGFpZ24gc3BlY2lhbGlzdCBTdGVwaGFuaWUg
S25vcmkgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgbGFyZ2VzdCBkZW1vZ3JhcGhpYyBoZWxwZWQgYnkgdGhlIG5v
bnByb2ZpdCBpcyB0aG9zZSB1bmRlciB0aGUgYWdlIG9mIDE4LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U28gdG8g
c2VlIHRoZXNlIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMgcmFsbHlpbmcgdG9nZXRoZXIgYW5kIGVzc2VudGlh
bGx5IGtpZHMgaGVscGluZyBraWRzIC4uLiwgaXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHRyZW1lbmRvdXMsJiM4
MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RvIHNlZSB0aGVtIGNvbWUgdG9nZXRoZXIgZm9yIGEgY29t
bW9uIGNhdXNlLCBpdCBqdXN0IHdhcm1zIHlvdXIgaGVhcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BYm91dCA1
MCB2b2x1bnRlZXJzLCB1c2luZyBhbiBhc3NlbWJseSBsaW5lIGFwcHJvYWNoLCBzd2FybWVkIHRo
ZSBwYXJraW5nIGxvdCBvbiB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgZm9vZCBiYW5rIHRvIGVtcHR5IHRoZSBi
dXNlcyBpbiB0aGUgd2luZCBhbmQgbGlnaHQgcmFpbi48L3A+PHA+UGF0cmljaWEgQm9vbmUsIGEg
YnVzIGRyaXZlciB3aXRoIENhbnRvbiBDaXR5IFNjaG9vbHMsIGVuam95ZWQgcGFydGljaXBhdGlu
Zy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgZ3JlYXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0V2ZXJ5Ym9keSBuZWVkcyBoZWxwIHNvbWV0aW1lIG9yIGFub3RoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5T
dGV2ZSBNb250ZSwgdGhlIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGRpcmVjdG9yIHdpdGggUGxhaW4gTG9jYWwg
U2Nob29scywgd2FzIHBsZWFzZWQgd2l0aCBob3cgbXVjaCBmb29kIHRoYXQgaGlzIGRpc3RyaWN0
IHdhcyBhYmxlIHRvIGNvbGxlY3QuPC9wPjxwPkJhc2VkIG9uIHRoZSBhbW91bnQgaW4gdGhlIGJ1
cywgUGxhaW4gbWF5IGhhdmUgZ2F0aGVyZWQgdGhlIG1vc3QgYW1vbmcgdGhlIGRpc3RyaWN0cy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgY29tcGV0aXRpb24sIGJ1dCBpZiB3ZSBoYXZl
IHRoZSBtb3N0LCB0aGVuIGl0JiM4MjE3O3MgYSBjb21wZXRpdGlvbiwmIzgyMjE7IE1vbnRlIHNh
aWQsIHdpdGggYSBsYXVnaC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGp1c3QgaGFwcHkgdG8gZG8gb3Vy
IHBhcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZm9sbG93aW5nIGRpc3RyaWN0cyBwYXJ0aWNpcGF0ZWQ6
IEFsbGlhbmNlLCBCcm93biwgQ2FudG9uIENpdHksIENhbnRvbiBMb2NhbCwgQ2Fycm9sbHRvbiwg
RGFsdG9uLCBGYWlybGVzcywgR3JlZW4sIEphY2tzb24sIExha2UsIE1hcmxpbmd0b24sIE1hc3Np
bGxvbiwgTWluZXJ2YSwgTm9ydGggQ2FudG9uLCBOb3J0aHdlc3QsIE9zbmFidXJnLCBQZXJyeSwg
UGxhaW4sIFIuIEcuIERyYWdlLCBTYW5keSBWYWxsZXksIFN0cmFzYnVyZy1GcmFua2xpbiBhbmQg
VHVzbGF3LjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzIGFib3V0IHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIEhh
cnZlc3QgZm9yIEh1bmdlciBjYW1wYWlnbiwgZ28gdG86IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWty
b25jYW50b25mb29kYmFuay5vcmcvY2FtcGFpZ24vaGFydmVzdC1odW5nZXItY2FtcGFpZ24tMjAx
NyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ha3JvbmNhbnRvbmZvb2RiYW5rLm9yZy9jYW1wYWlnbi9o
YXJ2ZXN0LWh1bmdlci1jYW1wYWlnbi0yMDE3PC9hPi48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.