All CATEGORIES
☰ Menu

School resumes Wednesday at Akron’s Ellet High School

Beacon Journal staff report

Published: September 13, 2016 - 09:51 AM | Updated: September 14, 2016 - 02:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Public Schools maintenance workers Don Austin (left) and George Reese haul ceiling material from a hallway to a dumpster outside at Ellet High School Tuesday. School was closed on Tuesday, as crews continue to clean up from the weekend fire that damaged the southeast portion of the building that houses the schools construction program.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hotspot17cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Hot Spot: Pav’s in Green rolls out three more alcohol-infused adult shakes

I was going to opine about the end of summer and how it’s a good time to get your full ice cream on before winter descends upon Northeast Ohio.

schools16cut_01
Local educators call state report cards ‘seriously flawed’
dyer16web
Bob Dyer: Mirror images leave earth together
homeless16cut
Akron settles federal lawsuit involving treatment of homeless citizens
Regional news briefs — Sept. 17, 2016 - 7:14 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next