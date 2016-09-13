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School resumes Wednesday at Akron’s Ellet High School

Beacon Journal staff report

Published: September 13, 2016 - 09:51 AM | Updated: September 14, 2016 - 02:02 PM
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Akron Public Schools maintenance workers Don Austin (left) and George Reese haul ceiling material from a hallway to a dumpster outside at Ellet High School Tuesday. School was closed on Tuesday, as crews continue to clean up from the weekend fire that damaged the southeast portion of the building that houses the schools construction program.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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