All CATEGORIES
☰ Menu

Education

Schools with dropping enrollment would lose funding under Kasich’s budget proposal

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 18, 2017 - 11:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nordonia High School students head home after school on Thursday in Macedonia. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

edbudget19cut_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Schools with dropping enrollment would lose funding under Kasich’s budget proposal

Under Gov. John Kasich’s education funding proposal, growing school districts would receive more money, and shrinking districts would get less.

views19cut_0002
Akron attorney, prosecutor share views on death penalty
bobble19cutweb
Bobblecon Akron: A whole lot of head shakin’ going on
taxcredit19cut
Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips
Bob Dyer: Ads on Cavs’ jerseys? Heaven help us
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next