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Education

Schools with dropping enrollment would lose funding under Kasich’s budget proposal

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 18, 2017 - 11:22 PM | Updated: February 19, 2017 - 01:03 PM
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Nordonia High School students head home after school on Thursday in Macedonia. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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