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Science students get real-life experience discovering graves in old Green cemetery

By George Davis
Special to the Beacon Journal

Published: April 8, 2017 - 04:48 PM
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Green High School students examine a gravestone at Klinefelter Cemetery on Saturday in Green. University of Akron archeology professor Dr. Timothy Matney teamed up with Green High School science students and University of Akron students to survey the city's first cemetery. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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