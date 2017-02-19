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Second Amendment champions check out stylish options at concealed carry fashion show

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 09:53 PM | Updated: February 20, 2017 - 11:03 AM
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Ausra Kaminskas shows off the Kat Handbag by Urban Moxy at the end of the runway during Sunday's Realize Fashion Show in Independence, Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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