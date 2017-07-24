All CATEGORIES
☰ Menu

Animal cruelty

Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 12:34 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:28 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Matthew McCulllough appears in Judge Amy Corrigall Jones' Summit County Court of Common Pleas. The University of Akron student was arrested for killng his roommate's kitten. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

phillips27cut_06 Adam Cairns - AP
UPDATE: Witness describes Wednesday’s execution of Ronald Phillips who raped and killed 3-year-old Akron girl in 1993 - 11:09 PM

LUCASVILLE: The killer and rapist of 3-year-old Sheila Marie Evans was pronounced dead at 10:43 a.m. Wednesday, some 24 years after being convicted of her death.

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5 - 9:30 PM
ohfair27cut_07
One person killed, seven hurt on malfunctioning ride at Ohio State Fair’s opening day - 11:09 PM
dyer27cut_01
Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present - 11:09 PM
Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say - 9:30 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next