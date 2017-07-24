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Animal cruelty

Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 12:34 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:28 AM
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Matthew McCulllough appears in Judge Amy Corrigall Jones' Summit County Court of Common Pleas. The University of Akron student was arrested for killng his roommate's kitten. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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