All CATEGORIES
☰ Menu

Animal cruelty

Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 12:34 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:28 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Matthew McCulllough appears in Judge Amy Corrigall Jones' Summit County Court of Common Pleas. The University of Akron student was arrested for killng his roommate's kitten. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ford28_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron man tied to 3 fires in his neighborhood, 2 that claimed 9 lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford

An Akron man is accused of killing nine people in two deadly house fires in his neighborhood.

ohfair28cut_02
Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair - 6:24 PM
dyer27cut_01
Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present
phillips27cut_06
Witness describes lethal injection of Ronald Phillips for 1993 rape and slaying of 3-year-old Akron girl
anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next