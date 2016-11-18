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Charity

Second-grader uses birthday to help out other kids in need

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 10:48 PM
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Seton Catholic's Colin Roubic, 8, of Hudson, plays four-square with students from McEbright Community Learning Center on Friday in Akron. Colin, who had a birthday on Nov. 6, told his parents he wanted to do something to contribute to kids who were not as fortunate as him. Instead of getting presents, he received donations of sports equipment for the kids to use on the playground at the south Akron school. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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