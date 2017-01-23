Second local lawsuit filed over 2015 Ellet plane crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBzZWNvbmQgbG9jYWwgbGF3c3VpdCBoYXMgYmVlbiBmaWxlZCBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5
IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCBvdmVyIGxvc3NlcyBpbmN1cnJlZCB3aGVuIGEgY29ycG9yYXRl
IGpldCBjcmFzaGVkIGludG8gYW4gRWxsZXQgbmVpZ2hib3Job29kIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIg
YWdvLjwvcD48cD5CZXRoIE1vbnRnb21lcnksIG9uZSBvZiB0aGUgdGVuYW50cyBvZiBhbiBhcGFy
dG1lbnQgYnVpbGRpbmcgZGVzdHJveWVkIGluIHRoZSBjcmFzaCwgaGFzIGZpbGVkIGEgY29tcGxh
aW50IGFnYWluc3QgcGxhbmUgb3duZXIgRXhlY3VGbGlnaHQgSW5jLiBvZiBGdC4gTGF1ZGVyZGFs
ZSwgRmxhLiwgYW5kIHRoZSBlc3RhdGVzIG9mIGNvLXBpbG90cyBSZW5hdG8gTWFyY2hlc2UgYW5k
IE9zY2FyIENoYXZlei48L3A+PHA+TWFyY2hlc2UsIENoYXZleiBhbmQgc2V2ZW4gcGFzc2VuZ2Vy
cyB3ZXJlIGtpbGxlZCB3aGVuIHRoZSBwbGFuZSBzdHJ1Y2sgdGhlIGZvdXItdW5pdCBicmljayBh
cGFydG1lbnQgYnVpbGRpbmcgYXQgMzA0MiBNb2dhZG9yZSBSb2FkLiBUaGVyZSB3ZXJlIG5vIGlu
anVyaWVzIG9uIHRoZSBncm91bmQ7IGFsbCBvY2N1cGFudHMgb2YgdGhlIGFwYXJ0bWVudCBidWls
ZGluZyB3ZXJlIGdvbmUgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgdGhlIGNyYXNoLjwvcD48cD5Nb250Z29tZXJ5
LCB3aG8gd29ya2VkIGFuIGVhcmx5IG1vcm5pbmcgc2hpZnQsIHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBob21l
IGlmIG5vdCBmb3IgYSBzdGFuZGluZyB3ZWVrbHkgZGF0ZSB3aXRoIGhlciBzb24gZm9yIHdpbmdz
IGFuZCBiZWVyLjwvcD48cD5IZXIgYXBhcnRtZW50IHdhcyBkZXN0cm95ZWQgYnkgdGhlIGNyYXNo
IGFuZCByZXN1bHRpbmcgZmlyZSwgYW5kIGhlciBjYXQga2lsbGVkLiBTaGUgaXMgc2Vla2luZyAk
MjUsMDAwIHBsdXMgaW50ZXJlc3QsIGFuIGFtb3VudCB0aGUgZGVmZW5kYW50cyBoYXZlIHJlZnVz
ZWQgdG8gcGF5LCB0aGUgbGF3c3VpdCBzdGF0ZWQuIFRoZSBjb21wbGFpbnQgYWxzbyBzZWVrcyB1
bmRldGVybWluZWQgJiM4MjIwO3B1bml0aXZlIGRhbWFnZXMmIzgyMjE7IGFzIGFsbG93ZWQgYnkg
bGF3LjwvcD48cD5Nb250Z29tZXJ5IGlzIHJlcHJlc2VudGVkIGJ5IFdpbGxpYW0gQ2hyaXMgb2Yg
Um9kZXJpY2ssIExpbnRvbiBhbmQgQmVsZmFuY2UuIFRoZSBjYXNlIHdhcyBhc3NpZ25lZCB0byBK
dWRnZSBNYXJ5IE1hcmdhcmV0IFJvd2xhbmRzLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGgsIGEg
c3VpdCB3YXMgZmlsZWQgYnkgS2F5bGVpZ2ggU2NhcnBpdHRpIGFuZCBHZW9mZiBQcmllYmUsIHdo
byBhbHNvIGxpdmVkIGluIHRoZSBkZXN0cm95ZWQgYnVpbGRpbmcuIFRoZXkgYXJlIHNlZWtpbmcg
bmVhcmx5ICQ3NiwwMDAgZm9yIGxvc3Mgb2YgcHJvcGVydHkgYW5kIHVuc3BlY2lmaWVkIHB1bml0
aXZlIGRhbWFnZXMgZm9yIGVtb3Rpb25hbCBkaXN0cmVzcy48L3A+PHA+VGhlIGNvdXBsZSBpcyBy
ZXByZXNlbnRlZCBieSBPcnZpbGxlIFJlZWQgSUlJIG9mIHRoZSBBa3JvbiBsYXcgZmlybSBTdGFy
ayAmYW1wOyBLbm9sbC4gVGhhdCBzdWl0IGhhcyBiZWVuIGFzc2lnbmVkIHRvIEp1ZGdlIEpveSBP
bGRmaWVsZC48L3A+PHA+VGhlIHBsYW5lIGNyYXNoIG9jY3VycmVkIE5vdi4gMTAsIDIwMTUsIHdo
ZW4gdGhlIDEwLXNlYXQgUmF5dGhlb24gSGF3a2VyIGZhaWxlZCB0byBleGVjdXRlIGl0cyBhcHBy
b2FjaCB0byBBa3JvbiBGdWx0b24gSW50ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0LjwvcD48cD5UaGUgcGxh
bmUgaGFkIGJlZW4gY2hhcnRlcmVkIGJ5IGEgcmVhbCBlc3RhdGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgZmlybSBs
b29raW5nIGZvciBpbnZlc3RtZW50IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgaW4gdGhlIE1pZHdlc3QuIFRoZSBp
bnZlc3RvcnMgd2VyZSBvbiBhIG11bHRpc3RhdGUgdG91ciBhbmQgd2VyZSBvbiB0aGVpciB3YXkg
ZnJvbSBEYXl0b24gdG8gQWtyb24gd2hlbiBNYXJjaGVzZSBhbmQgQ2hhdmV6IGxvc3QgY29udHJv
bC48L3A+PHA+SW4gT2N0b2JlciwgdGhlIE5hdGlvbmFsIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFNhZmV0eSBC
b2FyZCBzYWlkIHRoZSBwcm9iYWJsZSBjYXVzZSBvZiB0aGUgY3Jhc2ggd2FzIHRoZSBmbGlnaHQg
Y3JldyYjODIxNztzICYjODIyMDttaXNtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBhcHByb2FjaCBhbmQgbXVs
dGlwbGUgZGV2aWF0aW9ucyBmcm9tIGNvbXBhbnkgc3RhbmRhcmQgb3BlcmF0aW5nIHByb2NlZHVy
ZXMgd2hpY2ggcGxhY2VkIHRoZSBhaXJwbGFuZSBpbiBhbiB1bnNhZmUgc2l0dWF0aW9uLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+RmVkZXJhbCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGNpdGVkIG51bWVyb3VzIG1pc3Rha2VzLCBh
ICYjODIyMDtkaXNyZWdhcmQgZm9yIHNhZmV0eSwmIzgyMjE7IGFuZCBhICYjODIyMDtjYXN1YWwg
YXR0aXR1ZGUgdG93YXJkIGNvbXBsaWFuY2Ugd2l0aCBzdGFuZGFyZHMsIGluYWRlcXVhdGUgaGly
aW5nLCB0cmFpbmluZyBhbmQgb3BlcmF0aW9uYWwgb3ZlcnNpZ2h0IG9mIHRoZSBmbGlnaHQgY3Jl
dywgYW5kIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgbGFjayBvZiBmb3JtYWwgc2FmZXR5IHByb2dyYW0u
JiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXVsYSBTY2hsZWlzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc0
MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnBzY2hs
ZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5o
dHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.