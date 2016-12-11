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Second trial for Jeffery Conrad in Summit County starts Monday; Conrad, already convicted of murder, to be tried in jail assault

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 11, 2016 - 07:15 PM | Updated: December 12, 2016 - 02:37 PM
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In this October 2015 file photo, Cuyahoga Falls Detective Chad Lengel (left) and Assistant Summit County Prosecutors John Galonski confer with defendant Jeffry Conrad, who is representing himself. Conrad is on trial for the stabbing death of his girlfriend Amanda Russell in August 2014. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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