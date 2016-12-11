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Second trial for Jeffery Conrad in Summit County starts Monday; Conrad, already convicted of murder, to be tried in jail assault

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 11, 2016 - 07:15 PM
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In this October 2015 file photo, Cuyahoga Falls Detective Chad Lengel (left) and Assistant Summit County Prosecutors John Galonski confer with defendant Jeffry Conrad, who is representing himself. Conrad is on trial for the stabbing death of his girlfriend Amanda Russell in August 2014. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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After leading officers on a foot chase, Jeffery Conrad stood waist deep in Lake Erie in August 2014, wielding a knife police later learned he had used hours before to stab his ex-girlfriend more than 55 times in the backyard of her Cuyahoga Falls home.

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