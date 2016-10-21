Security camera captures footage of man breaking in door of Green home

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSBpcyBzZWVraW5nIHRo
ZSBwdWJsaWMmIzgyMTc7cyBoZWxwIHRvIGlkZW50aWZ5IGEgbWFuIHN1c3BlY3RlZCBvZiBicmVh
a2luZyBpbnRvIHNldmVyYWwgaG9tZXMgaW4gdGhlIEdyZWVuIGFuZCBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hp
cCBhcmVhcy48L3A+PHA+VGhlIG1hbiB3YXMgY2FwdHVyZWQgb24gYSBzZWN1cml0eSBjYW1lcmEg
YnkgYSBob21lIHNlY3VyaXR5IHN5c3RlbSBvbiBPY3QuIDguIEhlIGFwcGVhcnMgdG8gYmUgYSB3
aGl0ZSBtYW4gd2l0aCBzaG9ydCBoYWlyLCBhYm91dCA2IGZlZXQgdGFsbCB3aXRoIGEgaGVhdnkg
YnVpbGQuIEhlIHdvcmUgYWxsIGJsYWNrIGNsb3RoaW5nIHdoZW4gaGUga2lja2VkIGluIHRoZSBk
b29yIHRvIHRoZSBHcmVlbiBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBmcm9udCBkb29yLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ug
aGF2ZSByZWxlYXNlZCB0aGUgdmlkZW8gaW4gYW4gZWZmb3J0IHRvIGlkZW50aWZ5IHRoZSBtYW4u
IChWaWV3IHRoZSB2aWRlbyBvbiBPaGlvLmNvbS4pPC9wPjxwPlRoZSBtYW4gc3RlYWxzIGpld2Vs
cnksIGNlbGxwaG9uZXMgYW5kIG90aGVyIGVsZWN0cm9uaWNzIGR1cmluZyBoaXMgYnJlYWstaW5z
LiBIZSBzdHJpa2VzIGluIHRoZSBkYXl0aW1lIGFuZCBlYXJseSBldmVuaW5nLCBhdCBmaXJzdCBr
bm9ja2luZyBvbiB0aGUgZG9vciB0byBtYWtlIHN1cmUgbm8gb25lJiM4MjE3O3MgaG9tZSwgdGhl
biBraWNraW5nIGluIHRoZSBkb29ycyBvciBmb3JjaW5nIG9wZW4gYSB3aW5kb3cuPC9wPjxwPkFu
eW9uZSB3aXRoIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBpZGVudGl0eSBpcyBhc2tl
ZCB0byBjYWxsIHRoZSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGF0IDMzMC02NDItMjEzMS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.