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Security camera captures footage of man breaking in door of Green home

Beacon Journal staff report

Published: October 21, 2016 - 06:04 PM
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The Summit County Sheriffs Office is investigating several residential burglaries that have occurred within the City of Green and Coventry Township.� These burglaries occurred during daytime and early evening hours.� The suspect or suspects knocked on doors, checked the residence for occupants, and subsequently forced open a door or window.� The suspect(s) has been entering the residences and stealing jewelry, cell phones, and other electronics.


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