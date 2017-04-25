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Semi flips on its side, brings Kenmore Leg traffic to standstill in northbound lanes

Beacon Journal staff report

Published: April 25, 2017 - 01:29 PM | Updated: April 25, 2017 - 01:49 PM
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Crews work at the scene of an overturned semi at Interstates 77 and 76 in Akron. (Image courtesy of Ohio Department of Transportation)


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