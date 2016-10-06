All CATEGORIES
☰ Menu

Sentencing of Akron man who fatally shot another man after police say the victim broke into the shooter’s home delayed

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 11:08 AM | Updated: October 7, 2016 - 01:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this August file photo, Kerry M. O'Brien (left) stands next to his client David Hillis as Hillis pleads guilty for voluntary manslaughter in the death of Marcus Glover. The sentencing has been postponed until , until 11 a.m. Nov. 16 at the request of Kerry OBrien, Hillis attorney. OBrien said he needed more time because of scheduling conflicts. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

Political Hollywood unites: The liberal-leaning industry dives into election season as never before

How serious is Hollywood about stopping presidential candidate Donald Trump? The Avengers have been summoned, a sitcom cast reunited and calls have been sent out to Shondaland and the Star Trek universe.

debord09cutweb
Florida not so sweet: Akronite moves home, creates Halloween tradition for city - 9:34 PM
blast08gfxWEB
Downtown Akron may start shaking as contractors blast underground rock for sewer project
blackvote08cut_8
Black voters, if inspired, could tip the scales in presidential race
icare08_web
iCARE mentors building relationships, one student at a time
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next