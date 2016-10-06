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Sentencing of Akron man who fatally shot another man after police say the victim broke into the shooter’s home delayed

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 11:08 AM
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In this August file photo, Kerry M. O'Brien (left) stands next to his client David Hillis as Hillis pleads guilty for voluntary manslaughter in the death of Marcus Glover. The sentencing has been postponed until , until 11 a.m. Nov. 16 at the request of Kerry OBrien, Hillis attorney. OBrien said he needed more time because of scheduling conflicts. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


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The much-anticipated sentencing of David Hillis, who shot and killed Marcus Glover away from his property after police say Glover and another man forced their way into Hillis’ Akron home, has been put off until next month.

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