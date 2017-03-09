All CATEGORIES
☰ Menu

Crime and profit

Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 11:11 PM | Updated: March 10, 2017 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Richard Beasley addresses the court after sentencing in his capital murder case by Summit Common Pleas Judge Lynne S. Callahan on April 04, 2013 in Akron. Beasley was given the death sentence on three counts and jail time for other counts. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

tara12cut_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron City Councilwoman wants to see Summa get past crisis, put aside egos - 10:36 PM

An Akron councilwoman wants to help cure the problems in Summa Akron City Hospital’s Emergency Department.

heights12cut_1
Firestone High brings Miranda's innovative musical ‘In the Heights’ to Akron
Bob Dyer: Let the sun shine - 10:19 PM
About the story ... - 10:36 PM
beacon12
A managing editor bids farewell - 10:26 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next