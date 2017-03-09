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Crime and profit

Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 11:11 PM | Updated: March 10, 2017 - 03:24 PM
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Richard Beasley addresses the court after sentencing in his capital murder case by Summit Common Pleas Judge Lynne S. Callahan on April 04, 2013 in Akron. Beasley was given the death sentence on three counts and jail time for other counts. (Akron Beacon Journal file photo)


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