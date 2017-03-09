All CATEGORIES
☰ Menu

Crime and profit

Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 11:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Richard Beasley addresses the court after sentencing in his capital murder case by Summit Common Pleas Judge Lynne S. Callahan on April 04, 2013 in Akron. Beasley was given the death sentence on three counts and jail time for other counts. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

beasley10cut_01 PAUL TOPLE - AKRON BEACON JOURNAL
Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders - 11:11 PM

Visitors to the Serial Killer Ink website can buy digital recordings of Charles Manson, the 243-page confession of Jeffrey Dahmer and — recently added — a painting signed by Craigslist killer Richard Beasley.

sidewalk10cut_02
Homeowners qualify for help with sidewalk repairs, if it’s partly the city’s problem - 10:14 PM
ellet10cut_3
Police, schools identify five Akron students said to have left racist language, symbol on door at Ellet High School - 10:13 PM
Congress_Health_Overhaul_39730.jpg-a7660
GOP leaders claim momentum as health bill clears hurdles - 11:11 PM
pruitt10cut
EPA chief: Carbon dioxide not primary cause of warming - 11:10 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next