All CATEGORIES
☰ Menu

Crime and profit

Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 11:11 PM | Updated: March 10, 2017 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Richard Beasley addresses the court after sentencing in his capital murder case by Summit Common Pleas Judge Lynne S. Callahan on April 04, 2013 in Akron. Beasley was given the death sentence on three counts and jail time for other counts. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

sidewalk10cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Homeowners qualify for help with sidewalk repairs, if it’s partly the city’s problem

A majestic red pine twists like a 20-foot bonsai hanging over a 1920s brick pond in Laura Miller’s backyard.

beasley10cut_01
Serial killer website features painting signed by Akron man convicted of Craigslist murders
children10cut_1
Akron Children’s Hospital breaks ground on another expansion
carter10cut_2
Warriors forward Draymond Green tells LeBron business partner Maverick Carter on new show about how he spent $21,000 at nightclub
ellet10cut_3
Police, schools identify five Akron students said to have left racist language, symbol on door at Ellet High School
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next