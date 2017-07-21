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Several thefts and acts of vandalism reported Thursday in several Akron-area parks

Beacon Journal staff report

Published: July 21, 2017 - 12:51 PM

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