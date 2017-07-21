Several thefts and acts of vandalism reported Thursday in several Akron-area parks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2V2ZW4gdmVoaWNsZXMgcGFya2VkIGluIHNpeCBkaWZmZXJlbnQgU3VtbWl0IE1ldHJvIFBh
cmtzIGFyZWFzIGhhZCB0aGVpciB3aW5kb3dzIHNtYXNoZWQsIGFuZCBwdXJzZXMgd2VyZSB0YWtl
biBUaHVyc2RheS4gPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0IG9uZSBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBlYXJseSBp
biB0aGUgbW9ybmluZywgYmVmb3JlIDggYS5tLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RG9uJiM4MjE3O3QgbWFr
ZSBpdCBlYXN5IG9uIG9wcG9ydHVuaXN0cywmIzgyMjE7IHNwb2tlc3BlcnNvbiBOYXRoYW4gRXBw
aW5rIHNhaWQuICYjODIyMDtVc2UgdGhlIHNhbWUgcHJlY2F1dGlvbnMgaW4gb3VyIHBhcmtpbmcg
bG90cyB0aGF0IHlvdSB3b3VsZCBpbiBhbnkgb3RoZXIgcHVibGljIHBhcmtpbmcgYXJlYS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBwYXJrIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgcmFuZ2VyIGRlcGFydG1lbnQgc3Vn
Z2VzdHMga2VlcGluZyBsb29zZSBjaGFuZ2UgYW5kIHZhbHVhYmxlcyAmIzgyMTI7IHB1cnNlcywg
d2FsbGV0cywgZXZlbiBzdW5nbGFzc2VzICYjODIxMjsgb3V0IG9mIHNpZ2h0LCBvciBsZWF2aW5n
IG5vbi1lc3NlbnRpYWxzIGF0IGhvbWUuIFVzaW5nIGEgYmxhbmtldCBvciBqYWNrZXQgdG8gY292
ZXIgdmFsdWFibGVzIG1heSBub3QgYmUgZW5vdWdoIHRvIGRpc2NvdXJhZ2UgdGhlZnQuPC9wPjxw
Pk5ldmVyIGxlYXZlIHlvdXIga2V5cyB3aXRoIHRoZSB2ZWhpY2xlLCBzdWNoIGFzIGluIHRoZSB3
aGVlbCB3ZWxsIG9yIGJlaGluZCBhIHRpcmUuPC9wPjxwPklmIHlvdSBzZWUgc3VzcGljaW91cyBh
Y3Rpdml0eSwgaW5jbHVkaW5nIHBlb3BsZSBsb2l0ZXJpbmcgbmVhciBwYXJraW5nIGxvdHMgb3Ig
bG9va2luZyBpbiB2ZWhpY2xlIHdpbmRvd3MsIHBsZWFzZSBjb250YWN0IHRoZSBwYXJrIGRpc3Ry
aWN0IGltbWVkaWF0ZWx5LjwvcD48cD5UaGUgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgb2ZmaWNlcyBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtODY3LTU1MTEgd2Vla2RheXMgZHVyaW5nIGJ1c2luZXNzIGhvdXJzLCBh
bmQgcmFuZ2VycyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtNDc1LTAwMjkgYWZ0ZXIgaG91cnMsIHdl
ZWtlbmRzIGFuZCBob2xpZGF5cy4gT3IgY2FsbCA5MTEuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.