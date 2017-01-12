Sharon Township resident wants safety improvements at intersection

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0hBUk9OIFRXUC46IEEgdG93bnNoaXAgcmVzaWRlbnQgd2hvIGxpdmVzIGF0IHRoZSBpbnRl
cnNlY3Rpb24gb2YgRml4bGVyIGFuZCBCb25ldGEgcm9hZHMgd2FudHMgc2FmZXR5IGltcHJvdmVt
ZW50cyBtYWRlIHRoZXJlIGFmdGVyIGFub3RoZXIgc2VyaW91cyBhY2NpZGVudCwgQmVhY29uIEpv
dXJuYWwgbmV3cyBwYXJ0bmVyIE5ld3NuZXQ1LmNvbSByZXBvcnRzLjwvcD48cD5Ud28gdmVoaWNs
ZXMgY29sbGlkZWQgYXQgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgYW5kIHNldmVy
YWwgcGVvcGxlIHdlcmUgdGFrZW4gdG8gYXJlYSBob3NwaXRhbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IGlzIG9uZSBvZiB0aGUgd29yc3Qgd2UmIzgyMTc7dmUgc2VlbiwgZm91ciB5b3VuZyBnaXJscyB3
ZXJlIGluIGEgY2FyIGFuZCB0aGV5IHdlcmUgaHVydCBwcmV0dHkgYmFkbHksJiM4MjIxOyBQYXN0
b3IgRGFsZSBUdXJuZXIgdG9sZCB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uLjwvcD48cD5IZSBzYWlk
IGhlIHdhbnRzIHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gdG8gYmVjb21lIGEgZm91ci13YXkgc3RvcC48L3A+
PHA+TmV3c25ldDUuY29tIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlIGluanVyaWVzIHdlcmUgbm90IGNvbnNp
ZGVyZWQgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZy48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0id3d3Lm5ld3NuZXQ1LmNvbS9u
ZXdzL2xvY2FsLW5ld3Mvc2hhcm9uLXR3cC1yZXNpZGVudHMtZGVtYW5kLWRhbmdlcm91cy1pbnRl
cnNlY3Rpb24tYmUtZ2l2ZW4tc2FmZXR5LWltcHJvdmVtZW50cyI+UmVhZCB0aGUgZnVsbCBOZXdz
bmV0NS5jb20gcmVwb3J0IGhlcmUuPC9hPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.