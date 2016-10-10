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Sheriff Steve Barry’s photo with Donald Trump draws criticism, concerns of racial disparities

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 09:06 PM | Updated: October 11, 2016 - 11:45 AM
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The October Edition of The Summit County Shield, the monthly magazine for the Summit County Sheriff's Office, has officers posing with Donald Trump and Rudy Giuliani on the cover.

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