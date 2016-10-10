All CATEGORIES
☰ Menu

Sheriff Steve Barry’s photo with Donald Trump draws criticism, concerns of racial disparities

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 09:06 PM | Updated: October 11, 2016 - 11:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The October Edition of The Summit County Shield, the monthly magazine for the Summit County Sheriff's Office, has officers posing with Donald Trump and Rudy Giuliani on the cover.

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

sheriff11cut
Sheriff Steve Barry’s photo with Donald Trump draws criticism, concerns of racial disparities - 10:39 AM

Summit County Sheriff Steve Barry is under fire after he published a monthly newsletter depicting the county’s SWAT team posing with presidential candidate Donald Trump while carrying military-like rifles.

debate11cut_01
Students show cooperation, tolerance in nasty political times
portage11cut_01
American Indian culture and tradition brought to life during unveiling of a modern app along an ancient trail
Bob Dyer: Heroin for executions?
camp01
Plans for former Girl Scout camp in Richfield revealed
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next