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Shooter sought in Leonard Street slaying, woman charged with complicity

Beacon Journal staff report

Published: May 31, 2016 - 03:14 PM
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Terita Shavonne Bolar, who's been arrested on charges of complicity to commit murder. She's accused of involvement in the death of Jadrine Cole on Sunday.


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