All CATEGORIES
☰ Menu

Shreve man killed in Wayne County crash

Beacon Journal staff report

Published: October 13, 2016 - 08:17 AM

MORE IN NEWS

Plaudits go to Akron area preservation, revitalization efforts - 8:18 PM

The transformation of the historic Goodyear Hall in East Akron into apartments and a concert venue is among several area preservation and revitalization efforts receiving honors this week from the nonprofit Heritage Ohio group.

clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
downtown13cut_01
Akron rolls out some fun: Lounge chairs, cafe seating and sidewalk games pop up downtown
childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
Cavaliers_Hawks_Basketball84c55_00
LeBron James Family Foundation to set up a home base at UA for I Promise participants
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next