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Shreve man killed in Wayne County crash

Beacon Journal staff report

Published: October 13, 2016 - 08:17 AM

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