Signal Tree Festival takes root: Akronites find what they love in themselves and their city in one place, in one mural

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S2VlbHkgTXVycmF5IGRpcHBlZCBhIGJydXNoIGludG8gYSBwbGFzdGljIGN1cCBvZiB0ZWFs
LWJsdWUgcGFpbnQgYWJvdXQgMTA6MzAgYS5tLiBTYXR1cmRheSBhbmQgYmVnYW4gdG8gY29sb3Ig
aW4gdGhlIG91dGxpbmUgb2YgYSA0LWZvb3QgbGV0dGVyICYjODIyMDtLJiM4MjIxOyBpbiB0aGUg
d29yZCAmIzgyMjA7QWtyb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IGh1ZSBhZGRl
ZCB0byBhIGdpZ2FudGljIGFsbC10aGluZ3MtQWtyb24gbXVyYWwgdGhhdCBiZWdhbiBTaWduYWwg
VHJlZSBGZXN0aXZhbCwgbG9va2luZyBsaWtlIGEgcHJpc3RpbmUgYmxhY2stYW5kLXdoaXRlIGNv
bG9yaW5nIGJvb2sgaW1hZ2Ugd2FpdGluZyB0byBiZSBicm91Z2h0IHRvIGxpZmUuPC9wPjxwPkxv
Y2FsIGFydGlzdCBNYWMgTG92ZSBkZXNpZ25lZCB0aGUgbXVyYWwsIGZpbGxpbmcgaXQgd2l0aCBk
b3plbnMgb2Ygb3V0bGluZXMgZmVhdHVyaW5nIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzIHNpZ25zLCBhcmNoaXRl
Y3R1cmUsIGxhbmRtYXJrcyBhbmQgcGllY2VzIG9mIGhpc3RvcnksIGxpa2UgdGhlIE1pZGRsZWJ1
cnkgd2F0ZXIgZm91bnRhaW4gb2YgYSB5b3VuZyBib3kgYW5kIGdpcmwgdW5kZXIgYW4gdW1icmVs
bGEuPC9wPjxwPlRoZW4gTG92ZSBicm91Z2h0IG91dCBzY29yZXMgb2YgcGFpbnRicnVzaGVzIGFu
ZCBnYWxsb25zIG9mIHBhaW50LCBpbnZpdGluZyBmZXN0aXZhbCYjMTczO2dvZXJzIHRvIGZpbGwg
aW4gaGlzIG91dGxpbmVzLCBvciBldmVuIHBhaW50IG92ZXIgdGhlbS48L3A+PHA+TXVycmF5IGFu
ZCBoZXIgZnJpZW5kIFRheWxvciBTdXNpLCBib3RoIDE4IGFuZCBmcm9tIENvcGxleSwgY2FtZSB0
byB0aGUgZG93bnRvd24gZmVzdGl2YWwmIzgyMTc7cyA5IGEubS4geW9nYSBjbGFzcyBhbmQgcGxh
bm5lZCB0byBsZWF2ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCB3aGVuIEkgc2F3IHRoZW0gc2V0dGluZyB1
cCB0aGUgbXVyYWwsIEkgYmVnZ2VkIHRvIHN0YXksJiM4MjIxOyBNdXJyYXkgc2FpZCwgZmluaXNo
aW5nIHRoZSBsb25nLCBsZWZ0IGxlZyBvZiB0aGUgJiM4MjIwO0smIzgyMjE7IGluIHRlYWwuPC9w
PjxwPlRoZSBtdXJhbCwgaXQgdHVybnMgb3V0LCBpcyBhIHNvcnQgb2YgdHdvLWRpbWVuc2lvbmFs
IG1pY3JvY29zbSBvZiBTaWduYWwgVHJlZSBGZXN0aXZhbCwgYW4gaW5hdWd1cmFsIGV2ZW50IHBy
b21vdGVkIGJ5IGludml0aW5nIHBlb3BsZSB0byAmIzgyMjA7UGFydHkgd2l0aCBwZW9wbGUgd2hv
IGxvdmUgQWtyb24gYXMgbXVjaCBhcyB5b3UgZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaHJpcyBIb3JuZSwg
cHVibGlzaGVyIG9mIHRoZSBEZXZpbCBTdHJpcCwgY2FtZSB1cCB3aXRoIHRoZSBpZGVhIHRvIGNl
bGVicmF0ZSB3aGF0IGRpc3Rpbmd1aXNoZXMgQWtyb24gZnJvbSBvdGhlciBwbGFjZXMuIEhlIGNh
bGxlZCBpdCBTaWduYWwgVHJlZSBpbiBob25vciBvZiB0aGUgMzAwLSB0byA0MDAteWVhci1vbGQg
YnVyciBvYWsgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBDYXNjYWRlIFZhbGxleSBNZXRybyBQYXJrLCBhbiBl
bmR1cmluZyB0b3VjaHN0b25lIHRoYXQgb25jZSBndWlkZWQgdHJhdmVsZXJzIGNvbWluZyBvZmYg
dGhlIEN1eWFob2dhIFJpdmVyIGxvb2tpbmcgZm9yIFBvcnRhZ2UgUGF0aC48L3A+PHA+VGhlIG1h
cmF0aG9uIGZlc3RpdmFsIHN0YXJ0ZWQgd2l0aCBhbiA4OjMwIGEubS4gd2VsY29tZSwgYW5kIHRo
ZSBsYXN0IHNjaGVkdWxlZCBldmVudCBiZWdhbiBhdCAxMDozMCBwLm0uIHdpdGggSnVsIEJpZyBH
cmVlbiwgYSBzb3VsLXJvY2stZnVzaW9uIGJhbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc3Vw
ZXIgZXhjaXRlZCBhYm91dCB0aGlzLCYjODIyMTsgc2FpZCBEYXZlIFJpY2gsIHdob3NlIHN1cmYv
c2hyZWQgYmFuZCwgdGhlIEJleW9uZGVyZXJzLCB3YXMgcGxheWluZyBpbiB0aGUgYWZ0ZXJub29u
LjwvcD48cD5Ba3Jvbml0ZXMgaGF2ZSByZWFsbHkgdGFrZW4gaXQgdXBvbiB0aGVtc2VsdmVzIHRv
IHJlcHJlc2VudCB0aGUgZm9vZCwgdGhlIG11c2ljLCB0aGUgYXJ0cyB0aGV5IGxvdmUgaW4gc2Vw
YXJhdGUgZmVzdGl2YWxzLCBsaWtlIEhpZ2hsYW5kIFNxdWFyZSYjODIxNztzIFBvcmNoUm9rciBh
aW1lZCBhdCBtdXNpYyBsb3ZlcnMsIGhlIHNhaWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IFNpZ25hbCBU
cmVlIGNvbWJpbmVzIGFsbCBvZiB0aGF0LCYjODIyMTsgUmljaCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgeW91
IGNvbWUgZm9yIHRoZSBmb29kIHRydWNrcywgeW91IG1pZ2h0IGRpc2NvdmVyIGEgYmFuZCB5b3Um
IzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgaGVhcmQgb2YgYW5kIGxpa2UuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8g
YmUgYSBjcm9zcy1wb2xsaW5hdGlvbiBvZiBhIGxvdCBvZiBwZW9wbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5D
aHVjayBBdWVyYmFjaCB3YXMgc2xhdGVkIHRvIHBsYXkgYW4gYWZ0ZXJub29uIHNldC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSA2NywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBub3QgdGhlIGRl
bW9ncmFwaGljIHRoZXkgaG9wZSB3aWxsIHNob3cgdXAsJiM4MjIxOyBBdWVyYmFjaCBqb2tlZCBs
YXN0IHdlZWssICYjODIyMDtidXQgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGEgd29uZGVyZnVsIHRoaW5n
IHRvIGhhdmUgYWxsIEFrcm9uIG11c2ljLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXVlcmJhY2gsIGEgcmV0aXJl
ZCBhbnRpcXVlcyBkZWFsZXIgYW5kIGZhdGhlciBvZiBEYW4gQXVlcmJhY2ggKHdobyBmb3JtZWQg
dGhlIEJsYWNrIEtleXMgd2l0aCBmZWxsb3cgQWtyb25pdGUgUGF0IENhcm5leSksIHN0YXJ0ZWQg
d3JpdGluZyBtdXNpYyB3aGVuIGhlIHdhcyA1MC48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IHNvbmdzIGFyZSBt
eSBzb25ncywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIG9yaWdpbmFsLCBv
ZnRlbiBwZXJzb25hbCwgcG9saXRpY2FsIC4uLiBhbmQgSSB3aWxsIHRyeSB0byB0aWUgaW4gYSBm
ZXcgb2Ygc29uZ3MgdG8gQWtyb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5CeSAxMSBhLm0uIFNhdHVyZGF5LCBh
Ym91dCAzMCBtaW51dGVzIGFmdGVyIHRoZSBmaXJzdCBwYWludCB3ZW50IG9udG8gTWFjIExvdmUm
IzgyMTc7cyBBa3JvbiBtdXJhbCwgZmVzdGl2YWxnb2VycyBoYWQgY29sb3JlZCBpbiB0aGUgZW50
aXJlIG91dGxpbmUgb2YgQUtST04gJiM4MjEyOyBBKHNhbG1vbiBwaW5rKSwgSyh0ZWFsKSwgUiht
aW50IGdyZWVuKSwgTyhza3kgYmx1ZSksIE4oeWVsbG93KS48L3A+PHA+S2lkcyBhbmQgYWR1bHRz
IHdpdGggYnJ1c2hlcyBoYWQgbW92ZWQgb24gdG8gZmluZCBzZW50aW1lbnRhbCBmYXZvcml0ZXMg
dHVja2VkIGludG8gdGhlIG11cmFsLjwvcD48cD5BIG1hbiBwbG9wcGVkIGRvd24gb24gdGhlIGdy
YXNzIG5lYXIgdGhlIGNlbnRlciBvZiB0aGUgbXVyYWwgYW5kLCB3aXRoaW4gYSBmZXcgbWludXRl
cywgcGVyZmVjdGx5IGZpbGxlZCBpbiB0aGUgRmlyZXN0b25lIHNpZ24gaW4gcmVkIHBhaW50LiBN
ZWxpc3NhIFlhbXBvbCwgMjYsIG9mIFN0b3csIGhhZCBiZWVuIHNsYWNrbGluaW5nICYjODIxMjsg
c29ydCBvZiBsaWtlIHdhbGtpbmcgYSB0aWdodHJvcGUgYSBmb290IG9yIDIgb2ZmIHRoZSBncm91
bmQgJiM4MjEyOyBpbiBhbm90aGVyIGFyZWEgb2YgdGhlIExvY2sgMyBmZXN0aXZhbCBhbmQgcGF1
c2VkIHRvIHBhaW50IHRoZSBiYWNrZ3JvdW5kIG9mIGEgU3dlbnNvbnMgZHJpdmUtaW4gc2lnbiBi
cmlnaHQgcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3ZW50IGhlcmUgd2l0aCBteSBmYXRoZXIsIGFuZCBo
ZSB3b3VsZCBzaGFyZSBoaXMgbWVtb3JpZXMgb2YgdGhlIGRyaXZlLWluIGFuZCBJIGhhZCBteSBt
ZW1vcmllcywmIzgyMjE7IFlhbXBvbCBzYWlkLiA8L3A+PHA+VG8gaGVyIGxlZnQsIERhcmxlbmUg
SGVzcywgNTQsIG9mIEh1ZHNvbiwgd2FzIHBhaW50aW5nIHRoZSBvdXRsaW5lIG9mIHRoZSBMdWln
aSYjODIxNztzIHNpZ24gcmVkLCBoaWdobGlnaHRpbmcgdGhlIGVkZ2VzIGluIHllbGxvdyBzbyBp
dCBsb29rZWQgbGlrZSBpdCB3YXMgZ2xvd2luZyBhZnRlciBkYXJrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBv
bmx5IGdvIHRvIEx1aWdpJiM4MjE3O3MgYXQgbmlnaHQsJiM4MjIxOyBzaGUgbGF1Z2hlZC4gJiM4
MjIwO0kgaGF2ZSBzbyBtYW55IGdyZWF0IG1lbW9yaWVzIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbWFu
ZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.