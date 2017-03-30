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Signet Jewelers sued for securities fraud in wake of sexual harassment allegations

Beacon Journal staff report

Published: March 30, 2017 - 09:13 AM | Updated: March 30, 2017 - 05:40 PM
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