All CATEGORIES
☰ Menu

Silver Lake

Silver Lake moving forward with plans to cull deer

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 1, 2017 - 09:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mary Lou Van Sise stands at the entrance to the Van Sise Reserve, land that a relative donated many years ago to the village of Silver Lake. She is opposed to the village's plan to kill deer and also says that the village does not want to maintain the property as a nature preserve. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

blueline27cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
After 10 weeks, new Akron Marathon Race Series hopefuls share their progress

Jim Thomas had a lot to think about as he lay in a hospital bed in March, recovering from quintuple bypass heart surgery.

wolf creek_03
‘I feel very fortunate to be here,’ says owner of Copley winery rocked by explosion
Trump investigation special counsel picks up case of ex-campaign chair Paul Manafort, may look at Jeff Sessions
Betty Lin-Fisher: Fraudsters use Craigslist ad to put new spin on old scam
Trump withdraws from climate pact, world leaders push back
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next