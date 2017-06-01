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Silver Lake

Silver Lake moving forward with plans to cull deer

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 1, 2017 - 09:34 PM
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Mary Lou Van Sise stands at the entrance to the Van Sise Reserve, land that a relative donated many years ago to the village of Silver Lake. She is opposed to the village's plan to kill deer and also says that the village does not want to maintain the property as a nature preserve. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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